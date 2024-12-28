Эксперт: Из-за энергодефицита в Иркутской области строят мало складских комплексов

Дефицит электроэнергии в Иркутской области влияет на развитие бизнеса. Например, из-за нехватки мощностей в регионе строят мало комплексов для хранения товаров и грузов, рассказал в интервью SIA.RU основатель холдинга «Сервико» Виктор Захаров.

«Есть, конечно, сложности с подключением к электроэнергии. Дефицит свободных мощностей – это одна из причин, по которой в Иркутской области мало строится современных складских комплексов», – пояснил собеседник агентства.

При этом в столице Приангарья планируют создать большой транспортно-логистический центр площадью 40 тысяч квадратных метров в районе станции Батарейная. Предположительного, его строительство начнется в конце 2025 года.

Подробнее – в нашем интервью.