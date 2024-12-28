Новак поручил выявить причины роста энергопотребления в России

Этим займутся Минэнерго РФ, «Системный оператор» и «Совет рынка». Об этом пишет Интерфакс.

Вице-премьер РФ Александр Новак поручил Минэнерго РФ, «Системному оператору» и «Совету рынка» провести системный анализ причин роста энергопотребления в регионах РФ.

«Необходимо понять, в каких регионах это связано с майнингом, а в каких – с ростом экономики и промышленности. Там, где это связано с майнингом, высокодоходный бизнес может самостоятельно строить собственную генерацию для своих нужд», – приводятся в сообщении слова Новака.

Он попросил уделить особое внимание прохождению зимних пиков энергопотребления в период отопительного сезона, а также летних пиков в южных регионах.

Напомним, с января 2025 года в Приангарье, как и по всей стране, будут действовать дифтарифы. Для разных категорий граждан предусмотрены различные платы и диапазоны потребления. Ранее мы выяснили, сколько будут платить жители Иркутской области.