Парк ледовой скульптуры на поверхности Байкала откроется в феврале 2025 года

Фестиваль Olkhon Ice Fest пройдет в Иркутской области в 2025 году. В его рамках запланирован международный симпозиум ледовых скульпторов, а также создание тематического парка на поверхности Байкала, следует из данных в соцсетях мероприятия.

«Мы уже пригласили участников, среди которых будут мастера со всей России и из Беларуси. Тема этого года – "О чем молчит лед"», – отмечают организаторы.

Парк ледовой скульптуры планируется открыть 15 февраля. Работать он будет ориентировочно до 15 марта, пока функционирует переправа на остров. Экспозицию разместят вдоль побережья Ольхона в пределах Хужирского порта и скалы Шаманка. В вечернее время фигуры будут подсвечиваться.