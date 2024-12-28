Названы самые необычные вакансии декабря в Иркутской области

Бизнес ищет декоратора тортов, специалиста по совершенству и художника по миниатюрам. Данные приводит рекрутинговый сервис hh.ru.

Крупнейшая российская целлюлозно-бумажная компания ищет в Иркутске специалиста группы по производственному совершенству. Сотруднику предстоит улучшать работу предприятия – идентифицировать и развивать проекты по снижению финансовых затрат, отслеживать эффективность внедряемых инициатив, обеспечивать процесс прохождения и рассмотрения идей. На должность рассматриваются кандидаты с высшим техническим образованием и навыками оценки экономической эффективности проектов. Предлагаемая заработная плата – от 76 тыс. рублей.

Также среди жителей Иркутской области ищут декоратора тортов с зарплатой от 40 до 55 тыс. рублей. Главная задача кондитера – создание уникального оформления для бенто-тортов. Специалисту предстоит работать с кремом, используя разнообразные техники декорирования, поэтому опыт работы на аналогичной позиции является обязательным.

Кандидаты с умениями в области декоративно-прикладного творчества могут попробовать себя в качестве художника по миниатюрам с заработной платой от 25 до 60 тыс. рублей на руки. Специалист будет расписывать небольшие изделия на заказ. Работодатель также предлагает художникам возможность участия в больших проектах арт-студии – росписи стен, динамическом оформлении витрин, дизайн-оформлении помещений.

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