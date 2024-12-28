Аэропорт Иркутск: Открытие терминала прилета может быть отложено на неопределенный срок

В аэропорту Иркутска не могут ввести в эксплуатацию новый терминал прилета. По данным организации, ввиду судебных разбирательств дата открытия пока остается неизвестной, сообщает пресс-служба авиаузла.

«Жители и гости Иркутска с нетерпением ждут открытия нового терминала. Однако сегодня это невозможно – Байкало-Ангарская транспортная прокуратура и Ростехнадзор настаивают на том, что здание имеет признаки капитального строения. Судебная экспертиза подтвердила, что это не так, а арбитражный суд Иркутской области признал представление прокурора недействительным», – говорится в сообщении

В аэропорту добавили, что запрет на ввод терминала в эксплуатацию продолжает действовать до вступления решения суда в законную силу. Если надзорное ведомство обжалует решение, открытие терминала может быть отложено на неопределенный срок.

В настоящее время строительство объекта завершено: он имеет площадь 2,6 тысячи квадратных метров, включая зону выдачи багажа в 1 тысячу квадратных метров, две ленты выдачи багажа и зону трансферных пассажиров на 350 мест.

Предполагается, что новое сооружение позволит разделить потоки пассажиров и увеличить пропускную способность аэропорта: организация сможет обслуживать до 1,6 тысячи пассажиров в час. На месте прежней зоны выдачи багажа планируется создать шесть дополнительных стоек регистрации пассажиров.