Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило высокий ESG-рейтинг АО «ИНК-Капитал»

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг ESG АО «ИНК-Капитал» на уровне ESG-III(a) и присвоило рейтинг на уровне ESG-BBB в соответствии со шкалой Банка России, что означает высокий уровень реализации и планирования практик в области устойчивого развития.

По данным агентства , эксперты подтвердили высокий уровень реализации и планирования практик в области устойчивого развития, которые включают экологическое, социальное и корпоративное управление. Прогноз по рейтингу – стабильный.

Агентство отмечает умеренное влияние деятельности компании на окружающую среду. Группа компаний реализует мероприятия, направленные на снижение воздействия на природу, в том числе за счет внедрения наилучших доступных технологий. Утверждена Климатическая стратегия, составной частью которой является Стратегия декарбонизации. Реализуются программы сохранения биологического разнообразия.

Также, по данным агентства, в компании созданы комфортные условия труда, наблюдается низкий уровень текучести кадров, действует эффективная система риск-менеджмента. В частности, внедрена интегрированная система управления рисками, функционирует Центр по управлению рисками и непрерывностью бизнеса.

Напомним, в декабре 2024 г. рейтинговое агентство China Chengxin Green Finance Technology (Beijing) Ltd. (CCXGF) присвоило ESG рейтинг АО «ИНК-Капитал» на уровне BBB+. Это первый в истории российского рынка ESG-рейтинг от китайского агентства.