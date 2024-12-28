Аналитики прогнозируют продолжение бычьего тренда на рынке золота в 2025 году

Золото завершает 2024 год, ознаменовав начало нового бычьего рынка. Аналитики БКС Мир инвестиций считают, что растущий тренд сохранится, хотя темпы роста цен могут замедлиться в 2025 году.

Цикл нового бычьего рынка начался в марте благодаря покупкам Центробанков, включая Народный банк Китая, который через Лондон накопил 1000 тонн золота после заморозки валютных активов России Западом в 2022 году. Дополнительную поддержку оказал сильный спрос со стороны китайских граждан на фоне падения их рынков акций и недвижимости. Резервный банк Индии также накапливает золото, увеличив свои резервы в ноябре до 876 тонн.

Западные покупатели присоединились к рынку после начала роста цен в марте и апреле, что ускорило тренд. Скачок цен на золото с июля по октябрь был вызван энтузиазмом западных трейдеров, наращивавших длинные позиции и вкладывавших средства в акции горнодобывающих компаний. Коррекция началась в конце октября после победы Дональда Трампа на выборах, когда спекулянты отреагировали на рост криптовалют. Сейчас золото восстанавливается и находится в зоне накопления.

Эксперты сохраняют позитивный прогноз на 2025 год, основанный на сезонных тенденциях и возвращении центральных банков на рынок золота. Основной фактор — долговая ловушка ФРС.

– Резервная система США сталкивается с растущим давлением, требующим снижения ставок. ФРС не может позволить себе обслуживать высокую долговую нагрузку по текущему уровню процентных ставок. В итоге долгосрочная динамика ставок ожидает снижения, что приведет к росту золота.

Геополитический фактор также оказывает поддержку рынку.

– Усиливаются опасения по поводу продолжающейся геополитической нестабильности на Украине и обострения палестино-израильского конфликта. Дополнительная напряженность появляется из-за событий в Южной Корее и Сирии в начале декабря. Все это может подтолкнуть инвесторов к поиску хеджевых инструментов, таких как золото, для противодействия рискам, – резюмируют аналитики.

При этом они указывают на возможную коррекцию в январе, но затем ожидают возобновление роста золота.

Аналитики указывают на возможную коррекцию в январе, но затем ожидают возобновление роста. Область 2420–2449 интересна для наращивания длинных позиций. Если цена пробьет сопротивление 2726, безопасные цели — 2908–2946. При коррекции в зону 2420–2449 безопасные цели месячного графика — 2948–3000, с возможностью движения в область 3198–3340.