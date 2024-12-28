Ингосстрах Банк и CARCRAFT первыми запустили факторинг на авто с пробегом для автодилеров

С ноября 2024 Ингосстрах Банк и российская IT-компания CARCRAFT развивают инновационную финансовую экосистему для автомобильного рынка. Благодаря ей автодилеры получили уникальную возможность приобретать автомобили с отсрочкой платежа, не прибегая к стандартным кредитным инструментам.

Финансово-техническое решение особенно актуально для рынка автомобилей с пробегом, где многие кредитные продукты зачастую оказываются неэффективными или недоступными. Сервис реализован через платформу MultiFactoring от компании CARCRAFT, которая предоставляет оценку рисков и подтверждает платежеспособность автодилеров, выступая гарантом сделки.

Ингосстрах Банк обеспечивает стабильный приток ликвидности для партнеров, выступая покупателем дебиторской задолженности и освобождая автодилеров от финансовой нагрузки после покупки автомобиля. Благодаря снижению уровня риска за счет интеграции с партнером Ингосстрах Банка предлагает более выгодные условия финансирования для участников платформы.

«В перспективе партнерство Ингосстрах Банка и CARCRAFT может привести к дальнейшей диверсификации финансовых инструментов для автомобильной отрасли, позволяя малым и средним предприятиям на равных конкурировать с крупными игроками рынка. Данная модель сотрудничества является ярким примером успешного партнерства банковских и технологических решений, повышающих эффективность бизнеса и способствующих развитию целой отрасли», — отмечает Александр Варенников, директор департамента факторинга Ингосстрах Банка.

«Этот шаг открывает для автодилеров новые возможности по оптимизации финансовых потоков и повышению эффективности бизнеса. Проект является эксклюзивным на рынке в связи с тем, что продукт факторинг на данный момент не предоставляет ни один банк, который проводит сделки по авто с пробегом», — комментирует Борис Беленький, CVO и член совета директоров CARCRAFT GROUP.

В декабре 2024 года Ингосстрах Банк стал лауреатом ежегодной премии «Финансовая элита России» в номинации «Динамика развития факторинга». Эксперты отметили рост портфеля банка и объемов выплаченного финансирования, опережающий рыночные показатели. Согласно обзору Ассоциации факторинговых компаний (АФК), в 2024 году Ингосстрах Банк закрепился в рейтинге крупнейших факторинговых компаний: в топ-10 по портфелю и на 9 месте по объемам выплаченного финансирования.

Ознакомиться подробнее с условиями обслуживания корпоративных клиентов можно на сайте Ингосстрах Банка.

Справка о банке:

Ингосстрах Банк – универсальный коммерческий банк, основан в 1993 году.

Предлагает широкий набор банковских услуг розничным и корпоративным клиентам. Ингосстрах Банк имеет кредитные рейтинги A-(RU) от рейтингового агентства АКРА, «А-|ru|» от НРА и ruA- от «Эксперт РА».

Дополнительная информация на сайте www.ingobank.ru.