Внешнеторговый оборот Иркутской области увеличился на 12%

Регион усиливает позиции на внешних рынках.

Объем внешнеторгового оборота Иркутской области в 2024 году увеличился на 12% по сравнению с предыдущим годом. Экспорт за этот период вырос на 11%, а импорт – на 16%. Эти данные были озвучены на заседании рабочей группы Экспортного совета при губернаторе региона. Заседание возглавил первый заместитель председателя правительства области Руслан Ситников.

Руслан Ситников отметил, что Иркутская область традиционно ориентирована на экспорт и входит в топ-10 регионов РФ по этому показателю. Он подчеркнул необходимость дальнейшего укрепления экспортного потенциала региона. На фоне снижения объема экспорта в Европу, ожидается рост поставок в такие страны, как Индия, Узбекистан, Китай и Монголия. Также планируется усиление работы по выходу на рынки Вьетнама, Индонезии и Пакистана. Одной из ключевых задач на следующий год станет минимизация барьеров для экспортеров и содействие их участию в конкурсах на получение субсидий от РЭЦ на транспортные расходы.

Заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области Марина Петрова добавила, что доля экспорта во внешнеторговом обороте региона превышает 82%, причем более половины этого объема приходится на несырьевые и неэнергетические товары. В 2024 году экспортные операции проводились с партнерами из 70 стран мира.

Поддержка экспортно ориентированного бизнеса в регионе остается приоритетной задачей. Одним из эффективных инструментов стал проект «Экспортный десант», включенный в сборник лучших практик РЭЦ и АСИ. В 2024 году он работал в шести муниципалитетах, где было подготовлено свыше 60 разъяснений и рекомендаций по вопросам экспорта. Благодаря проекту заключены контракты на поставку продукции в Таджикистан и Китай.

Марина Петрова также отметила успех практики организации бизнес-миссий. В 2024 году 230 компаний участвовали в 29 международных миссиях и выставках, результатом которых стало заключение 39 экспортных контрактов на общую сумму около 34 миллионов долларов.

На 2025 год запланировано участие Иркутской области в ряде международных мероприятий, включая форум торгово-промышленных палат России, Монголии и Китая, международную промышленную выставку «Иннопром» и фестивали-ярмарки «Сделано в России».