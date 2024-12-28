Количество иркутян, искавших работу на онлайн-сервисах, увеличилось на 20%

Россияне в 2024 году стали активнее пользоваться онлайн-сервисами для поиска работы. Мобильный интернет-трафик на таких ресурсах вырос на 33% по сравнению с прошлым годом, а количество пользователей увеличилось на 17%. Самым быстрорастущим сервисом стал Хабр Карьера, помогающий искать работу в IT-индустрии. К такому выводу пришли аналитики Yota на основе анализа обезличенных данных абонентов.

В Иркутской области количество пользователей, просматривающих вакансии, выросло на 20%. Пик активности пришелся на октябрь и ноябрь. Абоненты проводили за поиском работы онлайн в среднем по 65 минут, что на 14% больше, чем годом ранее. В целом по стране почти в два раза выросло время, которое соискатели проводят на сайтах по трудоустройству.

Самым быстрорастущим сервисом в 2024 году стал Хабр Карьера: его аудитория за год увеличилась на 40%, а трафик вырос на 54%. На втором месте по динамике — HeadHunter с приростом на 32% по количеству пользователей и на 48% по трафику. Замыкает тройку лидеров роста Superjob: число соискателей, которые пользовались этим сервисом, увеличилось на 6%, а потребление мегабайт — на 11%.

При этом несмотря на высокие темпы роста конкурентов, в 2024-м году HeadHunter сохранил первенство в сегменте как по размеру аудитории, так и по объему мобильного трафика. Второе место удерживает Superjob. А вот остальные игроки поменяли позиции. Государственный портал «Работа России» за год поднялся на две строчки за счет роста количества пользователей, потеснив Работу.ру и Зарплату.ру.

Основной прирост (53%) в сегменте сервисов по поиску работы обеспечили мужчины. При этом по среднему трафику и времени, проведенному на сайтах, оба пола примерно равны. Женщины тратят в месяц в среднем 62,6 минуты и 3,16 Мбайт, а мужчины — 62,9 минуты и 3,12 Мбайт.

Больше всего новых соискателей пришло из возрастной категории 46-55 лет (+25% пользователей и +41% трафика). На втором месте группа 56+ с приростом на 24% по количеству пользователей и на 42% по объему мегабайт. Также существенно выросла доля абонентов 26-35 лет (+21% пользователей и +37% трафика). А вот молодежная аудитория до 25 лет, напротив, снизилась.

Аналитики также выяснили, где ищут работу люди разных возрастов. Наиболее молодые пользователи оказались у сервисов Хабр Карьера и GeekJob — абоненты до 35 составляют 61% и 62% их аудитории соответственно. А самая высокая доля пользователей старше 46 лет оказалась у Superjob и Зарплаты.ру — 36% и 33% соответственно.

В пресс-службе МегаФона добавили, что в этом году поиском работы больше всего интересовались жители Амурской области. Более 20% дальневосточного трафика на тематические интернет-ресурсы пришлось на этот регион. При этом изучением рынка труда амурчане в уходящем году занимались более активно — рост объема передачи данных вырос почти в три раза относительно прошлого года. В тройке активных посетителей сайтов с вакансиями также пользователи Хабаровского края и Якутии, их доля в общем трафике составляет по 17%, третье место у приморцев (15%). Самым популярным у абонентов ресурсом для поиска работы стал HeadHunter.