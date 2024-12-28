Новости

Прогнозы 2025
Аналитики прогнозируют продолжение бычьего тренда на рынке золота в 2025 году
Что будет с ключевой ставкой в 2025 году?
2025: продолжаем расти вопреки
Все материалы сюжета

Незаконную майнинг-ферму нашли на участке электросетевой компании в Иркутске

В Иркутске электросетевую организацию уличили в незаконном предоставлении участка майнерам. Компанию привлекли к административной ответственности, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Установлено, что сетевая организация для майнинга цифровой валюты предоставила юридическому лицу в аренду земельный участок, предназначенный для коммунального обслуживания.

Поскольку земля использовалась не по целевому назначению, был составлен административный протокол. Компанию оштрафовали на 330 тысяч рублей и запретили предоставлять площадку для майнинга.

Читайте также:

Новак поручил выявить причины роста энергопотребления в России
28 декабря 2024
Власти РФ выяснят причины увеличения потребления электричества: главное к утру
28 декабря 2024

/ Сибирское Информационное Агентство /
Материалы сюжета "Майнеры":
Все материалы сюжета (374)


Реклама на сайте

Окулария и Центр зрения, Иркутск
Бренд с берегов Байкала
«Mercedes на региональном рынке оптики». За что иркутяне ценят бутик-оптику Ocularia
Очки на все времена. Советы оптического стилиста о том, как оставаться в тренде в наступающем году
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес