Незаконную майнинг-ферму нашли на участке электросетевой компании в Иркутске

В Иркутске электросетевую организацию уличили в незаконном предоставлении участка майнерам. Компанию привлекли к административной ответственности, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Установлено, что сетевая организация для майнинга цифровой валюты предоставила юридическому лицу в аренду земельный участок, предназначенный для коммунального обслуживания.

Поскольку земля использовалась не по целевому назначению, был составлен административный протокол. Компанию оштрафовали на 330 тысяч рублей и запретили предоставлять площадку для майнинга.