Судоремонтный цех создадут в Иркутской области

Восточно-Сибирское речное пароходство создаст в Иркутской области судоремонтный цех. Общая инвестиционная стоимость проекта составила 40 миллионов рублей, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Для обустройства нового предприятия был получен льготный государственный заем. Его предоставили на пять лет. За это время в цеху планируется произвести 60 трапов, 44 гребных винта, 610 крышек люков и 105 единиц судовой мебели.

В целом новый цех сможет выпускать расширенную номенклатуру изделий и деталей из черных и цветных металлов. Это обеспечит своевременные судоремонтные работы по обслуживанию флота ВСРП. Кроме того, предприятие сможет осуществлять модернизацию, ремонт и дооснащение судов для сторонних клиентов.