ЦБ прогнозирует пик инфляции в апреле 2025 года

В начале 2025 года годовая инфляция продолжит увеличиваться, достигнув своего пика, скорее всего, в апреле. Об этом сообщается в итогах обсуждения ключевой ставки на сайте Центробанка.

По мнению регулятора, текущий уровень роста цен начнет снижаться уже в ближайшие месяцы, а этот тренд усилится благодаря значительному ужесточению денежно-кредитной политики.

«Значимым дезинфляционным фактором в следующем году также станет нормализация бюджетной политики и возврат к формированию бюджетных расходов в соответствии с бюджетным правилом», – уточняет регулятор.

Напомним, на прошлой неделе Центральный банк РФ принял неожиданное решение оставить ключевую ставку неизменной на уровне 21%, в то время, как большинство аналитиков ожидало подъем до 23%. В комментарии регулятор отметил, что текущие условия денежно-кредитной политики стали значительно жёстче, чем ожидалось при принятии решения о ключевой ставке в октябре. ЦБ подчеркнул, что благодаря росту процентных ставок для потребителей и снижению кредитной активности создаются благоприятные условия для возобновления снижения инфляции и достижения целевых показателей, несмотря на сохраняющийся высокий уровень внутреннего спроса и роста цен.

Тем не менее аналитики БКС Мир инвестиций в базовом сценарии прогнозируют, что «ключевая ставка может быть еще повышена в первом квартале».