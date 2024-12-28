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Мужчину оштрафовали на 1 млн рублей в Приангарье за взятку и провоз нефрита без документов

В Иркутской области осудили 43-летнего жителя Бурятии. Его признали виновным в покушении на дачу взятки и провозе нефрита без документов, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, подсудимый ехал со знакомым из Иркутска домой в Улан-Удэ. Его машину остановили на посту ДПС неподалеку от Слюдянки. При досмотре правоохранители нашли в транспорте нефрит без сопроводительных документов.

С помощью жестов мужчина попросил сотрудника полиции не фиксировать этот факт и положил в папку-держатель на передней панели авто взятку в размере 200 тыс. рублей. Инспектор отказался от денег и сообщил о случившемся руководству.

Подсудимого признали виновным и приговорили к 5 годам колонии условно, а также оштрафовали на 1 млн рублей. Предмет взятки – 200 тыс. рублей – конфисковали в доход государства.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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