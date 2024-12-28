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Анализ энергопотребления в садоводствах проведут в Иркутской области

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В Иркутской области началась работа по анализу энергопотребления в СНТ. Соответствующее поручение дали региональные власти, сообщает пресс-служба правительства региона.

«Должна быть проведена серьезная разъяснительная работа среди собственников жилых домов, находящихся на территориях садовых некоммерческих товариществ, которые проживают там круглогодично и используют электроотопление. Необходимо также провести анализ, чтобы понять, сколько домов с круглогодичным проживанием, расположенных в СНТ, имеют статус жилого дома и у какого количества собственников заключены прямые договоры с энергоснабжающими организациями, а кто оплачивает через единый счет садоводства», – отметил во время тематического совещания заместитель губернатора Анатолий Прокопьев.

По информации властей, тем жителям садоводств, у которых заключены прямые договоры с энергоснабжающей организацией, необходимо подтвердить факт использования электроотопления, подав соответствующие документы.

Для садоводств, оплачивающих электроэнергию единым лицевым счетом, применяются пороговые значения 3900 кВт/ч в первом диапазоне и 6000 кВт/ч во втором. При этом установленные значения умножаются на количество участков в садоводстве – таким образом определяется общее для садоводства пороговое значение энергопотребления в каждом диапазоне.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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