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Нелегальную икру обнаружили на полках иркутских магазинов: изъято 16 килограммов

Сотрудники полиции и Россельхознадзора организовали в Иркутске рейды для проверки качества икры. Во время инспекций была выявлена нелегальная продукция, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

«В ходе рейда полицейские проверяют объекты торговли, расположенные на торговых площадях города. Так, в четырех павильонах выявлены факты реализации продуктов животного происхождения без маркировки, сопроводительных документов и деклараций качества. <…> Всего в преддверии новогодних праздников сотрудниками полиции проверено 17 торговых объектов, изъято более 16 кг икры», – говорится в сообщении.

В отношении предпринимателей-нарушителей составлены административные протоколы – в отношении них организованы проверочные мероприятия.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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