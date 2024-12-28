Нелегальную икру обнаружили на полках иркутских магазинов: изъято 16 килограммов

Сотрудники полиции и Россельхознадзора организовали в Иркутске рейды для проверки качества икры. Во время инспекций была выявлена нелегальная продукция, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

«В ходе рейда полицейские проверяют объекты торговли, расположенные на торговых площадях города. Так, в четырех павильонах выявлены факты реализации продуктов животного происхождения без маркировки, сопроводительных документов и деклараций качества. <…> Всего в преддверии новогодних праздников сотрудниками полиции проверено 17 торговых объектов, изъято более 16 кг икры», – говорится в сообщении.

В отношении предпринимателей-нарушителей составлены административные протоколы – в отношении них организованы проверочные мероприятия.