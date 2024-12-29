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619,1 тыс. бюджетных мест откроют российские вузы для абитуриентов в 2025 году

Самый большой прирост бюджетных мест пришелся на медицинские специальности. А наибольшее количество мест в целом установлено по направлениям подготовки и специальностям в области инженерного дела. Об этом сказано на сайте Минобрнауки.

Вузам Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей направлено 27,1 тыс. бюджетных мест, из них по программам бакалавриата и специалитета – более 18,2 тыс. мест. Это количество соответствует запросу региональных органов власти, осуществляющих управление в сфере образования.

73% от общего объема бюджетных мест распределено университетам, расположенным в регионах (за исключением Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области).

Среди субъектов Российской Федерации, вузам которых установлено наибольшее количество бюджетных мест, можно отметить Республики Татарстан и Башкортостан, Свердловскую, Ростовскую и Новосибирскую области. В число региональных вузов, лидирующих по объемам бюджетных мест, вошли:

  • Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина;
  • Казанский (Приволжский) федеральный университет;
  • Южный федеральный университет;
  • Сибирский федеральный университет;
  • Донской государственный технический университет.

/ Сибирское Информационное Агентство /


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