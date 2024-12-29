Число предпринимателей выросло в Иркутской области

По итогам 11 месяцев 2024 года их число составило 90 522 единицы, что на 3,3% выше показателя аналогичного периода 2023 года.

Как сообщает министерство экономического развития и промышленности региона, также произошло увеличение вновь созданных субъектов МСП на 4,4%. В 2024 году этот показатель составил 14 691 единицу.

Число самозанятых граждан увеличилось на 35,5 % – 162 911 единиц в 2024 году. Второй год подряд ежемесячный прирост численности самозанятых на территории региона составляет в среднем три тысячи человек, или 3%.