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Студенты ИРНИТУ организовали движение «Энергопатруль»

Фото из Telegram-канала движения &#171;Энергопатруль&#187;

Участники измеряют теплопотери домов Иркутского района, дают советы по их утеплению, проводят интерактивные уроки об энергоэффективности для школьников. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.

Как рассказала директор института энергетики Екатерина Самаркина, главная цель молодежного движения – привлечь жителей региона к осознанному потреблению электроэнергии, тем самым, сделать Иркутскую область более энергоэффективной.

Студенты под руководством сотрудников Иркутской электросетевой компании уже проверили на энергоэффективность дома в поселениях Карлук и Урик. Жители охотно подключились к акции, позитивно восприняли рекомендации по утеплению жилья.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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