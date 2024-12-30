Студенты ИРНИТУ организовали движение «Энергопатруль»

Участники измеряют теплопотери домов Иркутского района, дают советы по их утеплению, проводят интерактивные уроки об энергоэффективности для школьников. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.

Как рассказала директор института энергетики Екатерина Самаркина, главная цель молодежного движения – привлечь жителей региона к осознанному потреблению электроэнергии, тем самым, сделать Иркутскую область более энергоэффективной.

Студенты под руководством сотрудников Иркутской электросетевой компании уже проверили на энергоэффективность дома в поселениях Карлук и Урик. Жители охотно подключились к акции, позитивно восприняли рекомендации по утеплению жилья.