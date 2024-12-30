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Как работаем в 2025 году?

В грядущем году россияне будут работать 247 дней, а отдыхать – 118. Об этом свидетельствуют данные портала «Консультант плюс».

Статьей 112 Трудового кодекса РФ установлены следующие нерабочие праздничные дни в Российской Федерации:

  • 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – новогодние каникулы;
  • 7 января – Рождество Христово;
  • 23 февраля – День защитника Отечества;
  • 8 марта – Международный женский день;
  • 1 мая – Праздник Весны и Труда;
  • 9 мая – День Победы;
  • 12 июня – День России;
  • 4 ноября – День народного единства.

В проекте постановления правительства РФ предусматривается перенос в 2025 году следующих выходных дней:

  • с субботы 4 января на пятницу 2 мая;
  • с воскресенья 5 января на среду 31 декабря;
  • с воскресенья 23 февраля на четверг 8 мая;
  • с субботы 8 марта на пятницу 13 июня;
  • с субботы 1 ноября на понедельник 3 ноября.

Новогодние каникулы продлятся 11 дней – с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года. На работу нужно будет выходить только 9 января 2025 года.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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