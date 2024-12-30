РСХБ исполнил новогоднюю мечту воспитанников центра помощи детям в городе Черемхово

По доброй традиции в канун Нового года директор Иркутского филиала РСХБ (Россельхозбанк) Наталья Баркова посетила подшефный Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей в г. Черемхово. Она поздравила воспитанников учреждения с наступающими праздниками и вручила подарок о котором они написали в своем письме Деду Морозу. В этом году дети мечтали о современном телевизоре с большим набором полезных функций. Сотрудники РСХБ с удовольствием откликнулись на просьбу детей и собрали личные средства на приобретение техники.

Ребята тоже готовились к встрече и в качестве сюрприза вместе со своими педагогами подарили новогоднее представление «Серебряная стрела» по мотивам полюбившейся русской сказки, но в современном прочтении. В основе сюжета лежит все та же история борьбы добра со злом, где искренняя любовь и честность всегда побеждают коварство и хитрость. Поэтому даже волшебный чемубук и всезнающая Гугловна не смогли помочь Бабе Яге, Лешему и Кикиморе перехитрить царя и завладеть половиной царства. А доброта помогла Ивану-царевичу найти настоящую стрелу встретить свою любовь. Ну а Дед Мороз и Снегурочкой снова напомнили всем, о том, что у каждого есть шанс исполнить заветное желание – главное делать добрые дела и верить в чудеса.

В завершении праздничного мероприятия все гости с ребятами встали в хоровод, спели любимые песни и сделали совместное фото на память.

«Наши новогодние встречи давно стали доброй традицией, мы всегда с нетерпением ждем ваши праздничные спектакли, которые для нас являются самым дорогим подарком к Новому году. Желаю коллективу центра сохранить этот творческий огонек, который горит в ваших сердцах и желание делиться светом и теплом, а детям - чудес, исполнения желаний и помнить, что рядом всегда есть друзья, которые готовы протянуть руку и поддержать вас. Поэтому не бойтесь мечтать и всегда с уверенностью смотрите в будущее», — пожелала Наталья Баркова.

Директор центра помощи детям Наталья Клименко поблагодарила Наталью Викторовну и сотрудников банка за многолетнюю дружбу, чуткость и внимание к проблемам детей.

«Особую признательность хочу выразить Наталье Викторовне Барковой и всему коллективу Россельхозбанка, которые на протяжении многих лет являются добрым друзьями нашего центра. Благодаря вашему неравнодушию нам многое удалось сделать для нашего учреждения и ребят, которые здесь воспитываются. Очень рада, что вы у нас есть», — отметила Наталья Клименко.