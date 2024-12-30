Фонд развития промышленности поддержит создание судоремонтного цеха в Иркутской области

Наблюдательный совет регионального ФРП одобрил заявку Восточно-Сибирского речного пароходства на получение государственной поддержки для создания судоремонтного цеха. Общая инвестиционная стоимость проекта — 40 миллионов рублей; льготный заём от ФРП составит половину от этой суммы. Предприятие планирует, что новый цех сможет выпускать расширенную номенклатуру изделий и деталей из черных и цветных металлов. Это обеспечит своевременные судоремонтные работы по обслуживанию флота ВСРП, а также предприятие сможет осуществлять модернизацию, ремонт и дооснащение судов для сторонних клиентов.

«Туристический поток в Иркутскую область демонстрирует уверенный и постоянный рост все последние годы. Спрос на перемещение водным транспортом также увеличивается. А с учётом того, что речное судоходство используется не только в туристических целях, но и для доставки грузов в целый ряд удалённых территорий региона, данный проект имеет и социальную значимость», — подчёркивает глава Наблюдательного совета ФРП Иркутской области, первый заместитель председателя регионального Правительства Руслан Ситников.

Заём будет предоставлен на 5 лет. За этот период благодаря новому оборудованию, в частности, станку станку лазерного раскроя, предприятие планирует произвести 60 трапов, 44 гребных винта, 610 крышек люков и 105 единиц судовой мебели. Прогнозная налоговая отдача за срок пользования займом превысит объём самого займа в полтора раза.

«Ранее ВСРП стало участником нацпроекта «Производительность труда», который реализуется командой Регионального центра компетенций, обособленного подразделения ФРП. И я рада, что предприятие пополнило ряды производителей Иркутской области, которые получают меры государственной поддержки в комплексе, как нефинансовые (нацпроект), так и финансовые. Именно такое сочетание позволяет промышленным предприятиям региона получать максимальный результат от деятельности институтов развития», – говорит директор регионального ФРП Яна Шевченко.

Напомним, Фонд развития промышленности Иркутской области поддерживает производственные предприятия региона с 2016 года. За время работы он профинансировал 34 проекта по региональной программе и 19 – по совместной с федеральным ФРП. Вместе с проектами, получившими чистое федеральное финансирование, это более 10,8 миллиардов рублей.

Актуальные новости о других проектах и производствах, поддержанных региональным ФРП, а также информацию о программах льготного финансирования вы найдёте в телеграм-канале и ВК-аккаунте Фонда развития промышленности Иркутской области.