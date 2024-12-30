Иркутский производитель железобетонных изделий получил восьмимиллионный экономический эффект от нацпроекта «Производительность труда»

«Прибайкальская производственная компания» завершила активную фазу участия в нацпроекте «Производительность труда». Совместно с экспертами Регионального центра компетенций (оператор реализации нацпроекта в Иркутской области) команде предприятия удалось увеличить выработку на 17% и на четверть снизить запасы незавершённого производства. Совокупный экономический эффект от реализации мероприятий нацпроекта уже составил 8,7 миллиона рублей.

«ППК выпускает свыше 300 наименований железобетонных изделий и металлических конструкций, включая опоры для линий электропередач. Поэтому оптимизация потока производства конических стоек не только приносит пользу самому предприятию, но и опосредованно окажет положительное влияние на инфраструктурные проекты в различных регионах страны», — говорит заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области Марина Петрова.

Инструменты бережливого производства на предприятии начали внедрять с участка СК, или центрифугированных конических стоек опор высоковольтных ЛЭП из железобетона. Это элементы с особой геометрией, используемые для удержания электрических проводов на электромагистралях напряжением до 750 кВ. Они применяются в качестве опор для наружной иллюминации трасс, улиц, а также энергетических сетей для питания муниципального электрического транспорта. Стойки СК разрешены к работе на территориях с любыми погодными условиями, к установке в обычные и слабые грунты в локациях с разнообразными ветровыми и гололедными нагрузками и сейсмичностью, включая 9-бальную активность.

В процессе реализации нацпроекта на производстве было выделено место под склад сырья, благодаря чему были устранены лишние перемещения при подаче сырья на оборудование. В результате время протекания производственного процесса удалось снизить на 16%. В сочетании с повышением выработки на 17% это привело к высвобождению денежных средств в размере 7,1 миллиона рублей.

По данным Регионального центра компетенций в Иркутской области участниками нацпроекта «Производительность труда» являются 87 предприятий, на которых трудятся свыше 22 тысяч человек. В результате реализации нацпроекта среднее снижение времени протекания процессов на этих предприятиях составило 31%, объёмы незавершённого производства уменьшились в среднем на 23%, а выработка выросла на 37%.

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