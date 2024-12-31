Кобзев об энергопотреблении в СНТ: «Нужна доказательная база»

В рамках совещания под руководством губернатора Иркутской области Игоря Кобзева обсуждались вопросы энергопотребления в садоводческих товариществах (СНТ). Встреча состоялась в Иркутском районе. Основной темой обсуждения стали проблемы расчета стоимости электроэнергии для владельцев садовых домов, использующих электроотопление круглый год.

Игорь Кобзев отметил важность проведения разъяснительной работы среди собственников жилья, постоянно проживающих в садоводствах и потребляющих свыше 7020 кВтч энергии.

– Сейчас важно понимать, сколько таких домов. Эта информация нужна, чтобы продолжить нашу работу по утверждению льготного диапазона. Для этого нужна доказательная база, – подчеркнул Игорь Кобзев.

Он акцентировал внимание на том, что в регионе зарегистрировано 1400 СНТ и ДНТ, и требуется выяснить, сколько семей проживает в этих домах круглогодично. Подобные встречи планируется проводить и в других районах области до первого квартала 2025 года.

Константин Зайцев, возглавляющий рабочую группу по вопросам энергопотребления населения, уточнил, что ключевым фактором для получения поддержки от федерального центра является точное количество домохозяйств, использующих электрическое отопление. Это позволит губернатору отстаивать интересы жителей региона на федеральном уровне.

На сегодняшний день для садоводств, оплачивающих электроэнергию единым лицевым счетом, будут применяться пороговые значения 3900 кВт*ч в первом диапазоне и 6000 кВт*ч во втором. При этом установленные значения умножаются на количество участков в садоводстве – таким образом определяется общее для садоводства пороговое значение энергопотребления в каждом диапазоне.

Жителям садоводств, у которых заключены прямые договоры с энергоснабжающей организацией, необходимо подтвердить факт использования электроотопления, подав соответствующие документы в свою энергоснабжающую организацию. При расчетах к ним будет применен повышающий коэффициент 1,8, устанавливающий первый диапазон энергопотребления на уровне 7020 кВт*ч. При этом дом должен быть в установленном законом порядке оформлен как жилое помещение.

Напомним, льготный лимит энергопотребления в Иркутской области был повышен после совещания региональных и федеральных властей. Теперь для регионов с низким уровнем газификации, куда входит Иркутская область, в отопительный период 2024–2025 (с января по апрель) пороговое значение первого диапазона повысили до 7 020 кВт*ч в месяц (ранее оно составляло 3 900кВт*ч в месяц), второго диапазона – 10 800 кВт*ч (ранее оно составляло 6 000 кВт*ч в месяц). Губернатор назвал итог переговоров промежуточным. По его словам, новая встреча с представителями федеральной антимонопольной службы, министерства энергетики состоится в феврале.

В декабре в Иркутской области по поручению Губернатора Игоря Кобзева была запущена круглосуточная горячая линия по вопросам применения дифференцированных тарифов, ее номер: 122. Сегодня глава региона также посетил кол-центр, где операторы принимают звонки, ознакомился с ситуацией. Как сообщили Игорю Кобзеву в кол-центре, на сегодняшний день количество звонков на горячую линию постепенно снижается, больше всего ситуация с дифтарифами интересует жителей Иркутского района, не имеющих альтернативного источника отопления.