Новости

Прогнозы 2025
Аналитики прогнозируют продолжение бычьего тренда на рынке золота в 2025 году
Что будет с ключевой ставкой в 2025 году?
2025: продолжаем расти вопреки
Все материалы сюжета

Экономика России демонстрирует рост: ВВП увеличился на 4% за 11 месяцев

Читайте также:

Аналитики прогнозируют продолжение бычьего тренда на рынке золота в 2025 году
28 декабря 2024
В 2025 прогнозируют дальнейший рост цен на золото
28 декабря 2024

Согласно обзору Минэкономики «О текущей ситуации в экономике», рост ВВП России в ноябре 2024 года составил 3,6%. За период с января по ноябрь ВВП увеличился на 4%.

Объем промышленного производства в ноябре вырос на 3,7%, а за 11 месяцев — на 4,3%. Строительные работы показали рост на 0,5% в ноябре и на 2% с начала года. Оптовая торговля увеличилась на 5,4% в ноябре и на 7,2% за 11 месяцев. Грузооборот транспорта с января по ноябрь вырос на 0,1%, тогда как объем сельского хозяйства сократился на 2,6%.

Центробанк прогнозировал рост ВВП в пределах 3,5–4%, а Международный валютный фонд ожидает увеличение на 3,6%. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что в 2025 году темпы роста экономики немного замедлятся, но столь быстрые темпы и не нужны.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Материалы сюжета "Прогнозы 2025":
Все материалы сюжета (33)


Реклама на сайте

Окулария и Центр зрения, Иркутск
Бренд с берегов Байкала
«Mercedes на региональном рынке оптики». За что иркутяне ценят бутик-оптику Ocularia
Очки на все времена. Советы оптического стилиста о том, как оставаться в тренде в наступающем году
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес