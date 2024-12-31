Экономика России демонстрирует рост: ВВП увеличился на 4% за 11 месяцев

Согласно обзору Минэкономики «О текущей ситуации в экономике», рост ВВП России в ноябре 2024 года составил 3,6%. За период с января по ноябрь ВВП увеличился на 4%.

Объем промышленного производства в ноябре вырос на 3,7%, а за 11 месяцев — на 4,3%. Строительные работы показали рост на 0,5% в ноябре и на 2% с начала года. Оптовая торговля увеличилась на 5,4% в ноябре и на 7,2% за 11 месяцев. Грузооборот транспорта с января по ноябрь вырос на 0,1%, тогда как объем сельского хозяйства сократился на 2,6%.

Центробанк прогнозировал рост ВВП в пределах 3,5–4%, а Международный валютный фонд ожидает увеличение на 3,6%. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что в 2025 году темпы роста экономики немного замедлятся, но столь быстрые темпы и не нужны.