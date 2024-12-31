Инвестиции в Иркутскую область превысят 900 млрд рублей в 2024 году

По предварительным данным, объем инвестиций в экономику Иркутской области в 2024 году достигнет отметки свыше 900 млрд рублей. Это практически соответствует уровню прошлого года, когда объем инвестиций превысил 910 млрд рублей.

Одним из ключевых реализованных проектов в 2024 году стало открытие целлюлозно-картонного комбината в Усть-Илимске, который способен производить 600 тыс. тонн чистоцеллюлозного картона ежегодно. На этот проект было направлено более 130 млрд рублей, а выход на полную производственную мощность ожидается к 2025 году.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев отметил, что важную роль в развитии экономики играет Инвестиционный совет при губернаторе, задачей которого является улучшение инвестиционного климата и поддержка реализуемых проектов.

– В 2024 году заключено девять инвестиционных соглашений с инвесторами, еще два находятся на согласовании. Плановый объем инвестиций по всем проектам составит порядка 300 млрд рублей, – сообщил Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Принято восемь распоряжений о соответствии проектов критериям масштабных инвестиционных проектов, все они находятся на этапе оформления земельных участков в аренду без торгов под реализацию проектов.

Кроме того, местные предприятия имеют возможность заключить федеральные соглашения о защите и поощрении капиталовложений. Одно такое соглашение уже заключено с ПАО «Высочайший», что поможет компенсировать затраты на развитие инфраструктуры.



Особая экономическая зона в Байкальске пополнилась тремя новыми резидентами, благодаря чему в регион привлекается дополнительно 1,5 млрд рублей частных инвестиций. Сейчас в этой зоне насчитывается 26 резидентов, совокупные вложения которых составят более 23 млрд рублей, а также запланировано создание около тысячи новых рабочих мест.

На 2025 год запланировано расширение особой экономической зоны и привлечение новых инвесторов. Помимо этого, будут доработаны механизмы взаимодействия с инвесторами и создана инфраструктура для инвестиционных площадок, включая индустриальные и логистические парки.

Напомним, рост промышленного производства в Иркутской области самый высокий в Сибири. За десять месяцев 2024 года индекс промышленного производства в регионе составил 110%, в том числе в добывающей отрасли – 112,6%, в обрабатывающей – 106,3%. Этот показатель первый среди регионов Сибири и 13-й в России.