Черные лебеди крипторынка: Что может пошатнуть биткоин в 2025 году

Криптовалютная индустрия надеется на поддержку со стороны Дональда Трампа после его избрания президентом США. Участники рынка считают, что выполнение предвыборных обещаний должно произойти в первые 100 дней его пребывания на посту, сообщает Reuters. Трамп обещал создать стратегический запас биткоинов и ослабить регулирование. Однако существуют и риски, известные как "черные лебеди".

2024-й вошел в историю криптовалют как золотой год: биткойн вырос более чем в два раза и впервые преодолел отметку в $100 тыс. Во многом этот рост был обеспечен успехами Дональда Трампа. Имя избранного президента США стало крепко ассоциироваться чуть ли не с началом новой криптоэры. Не обошлось и без Илона Маска — большого любителя цифровых валют. Его неожиданное сближение с Трампом в ходе предвыборной гонки только подогрело курс.

Но предлагает ли избранный президент что-то конкретное или это лишь эмоции? По словам старшего аналитика Bestchange.ru Никиты Зуборева, некоторые важные шаги уже намечены: «Ярким обещанием является смена руководства SEC с той целью, чтобы это ведомство не так активно кошмарило криптовалютную индустрию, потому что сейчас существует предвзятое отношение. Это начинает исполняться, потому что текущий председатель Гари Генслер уже объявил, что он уходит с поста. Все претенденты в принципе выбираются из людей, которые лояльно относятся или даже симпатизируют криптовалютам».

Это и в дальнейшем должно способствовать росту биткойна, соглашаются аналитики. Есть и другие факторы: Трамп и Маск предлагают создать национальный резерв в криптовалюте, это было бы историческим событием. Но против выступает ФРС, его глава Джером Пауэлл напомнил, что федрезерву не разрешено владеть биткойнами, а к изменению законодательства они с коллегами не стремятся. Но есть и более серьезный риск для криптовалют, и он тоже восходит к факторам реальным, а не цифровым. Аналитики признают сильную корреляцию биткойна с фондовым рынком. И это может стать одним из черных лебедей для криптовалют, говорит портфельный управляющий фонда Hardcore Capital Labs Филипп Васильев:

«Рынок США, особенно акций, очень сильно перегрет. Бесконечный рост происходит в течение нескольких лет. Большая коррекция, которая возможна, очень сильно может сказаться на рынке криптовалют. Это отчасти уже подтверждено тем, что сейчас недостаточно ликвидности на рынке. Золото, например, ведет себя очень стабильно и падает значительное время. Биткойн и остальные криптовалюты пока идут против этого тренда, но ничто не говорит о том, что это должно продолжаться, поэтому возможен перелом в 2025-м».

Есть и фундаментальные проблемы: биткойн имеет жесткое ограничение в 21 млн монет, больше намайнить нельзя. Примерно двадцатая часть принадлежит создателю, каждый пятый бездействует из-за утраты доступа к кошелькам, и немалый объем (около 600 тыс. монет) находится на балансе американской MicroStrategy. Такая диспропорция создает риски.

Еще одной угрозой является проект Tether, эмитент крупнейшего стейблкойна USDT, обеспеченного реальными долларами. Компания была объектом критики за возможное участие в создании теневой экономики, а ее оборот сравним с показателями Visa. Если регуляторы начнут активно вмешиваться в деятельность Tether, это окажет влияние на весь рынок.

Иван Корякин