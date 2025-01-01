Каждому пятому жителю Иркутска хотелось бы переехать в 2025 году

Начало нового года для многих — прекрасный повод для изменений в жизни. Что обещают себе иркутяне в преддверии 2025-го? Это выяснил SuperJob.

Почти треть иркутян (27%) намерены посвятить больше времени своим хобби и увлечениям, а также образованию и чтению. Для 26% респондентов важно сосредоточиться на близких людях. Улучшить физическую форму планирует каждый четвёртый участник опроса. В то же время 23% хотят наладить свою личную жизнь, а 21% — больше отдыхать. 20% жителей города задумываются об изменении места проживания, своего мировоззрения и отношения к людям вокруг себя. Ремонт и изменение системы питания волнуют по 17% иркутян. Изучение иностранных языков и отказ от вредных привычек значимы для 14% участников исследования. А вот сменить круг общения рассчитывают лишь 9%.

Женщины чаще мужчин выражают стремление к изменениям в своей жизни. Они акцентируют внимание на заботе о семье и собственном здоровье, включая спорт и правильное питание. Мужчины же чаще мечтают избавиться от вредных привычек и улучшить личные взаимоотношения.