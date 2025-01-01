10 главных событий 2024 года на российском рынке

Санкции, бум IPO, ралли золота и «танцы» рубля. Аналитическая команда БКС Мир инвестиций выделила 10 ключевых событий, оказавших значительное влияние на российский рынок в 2024 году.

1. Санкции против Мосбиржи

В июне 2024 года Соединённые Штаты наложили блокирующие санкции на Московскую биржу, что привело к временной остановке торговли долларами, евро и гонконгскими долларами. Юань и другие валюты остались доступны для операций. Центробанк России стал публиковать официальные курсы валют, основываясь на данных внебиржевого рынка.

2. Повышение процентных ставок

Центральный банк Российской Федерации предпринял шаги по ужесточению денежно-кредитной политики для сдерживания инфляции. Ключевая ставка была увеличена до 18% в июле, а затем поднялась до 21% в октябре. Несмотря на ожидания дальнейшего повышения ставки в декабре, регулятор оставил её неизменной, сославшись на уже достигнутый уровень ужесточения финансовых условий.

3. Лидеры рынка: акции холдинга SF Holdings

Акции холдинга SF Holdings показали феноменальные результаты в 2024 году, увеличившись на 260% с начала года. Этот успех был обусловлен несколькими факторами, включая погашение крупного пакета акций, что изменило структуру акционерного капитала, успешное проведение IPO дочерней компании Европлан и положительные финансовые показатели за первое полугодие.

4. Бум IPO

Котировочный лист Московской биржи пополнили 14 новых эмитентов, сумевших привлечь свыше 80 миллиардов рублей через первичные размещения акций. Государственная поддержка и благоприятная экономическая ситуация сделали выход на биржу привлекательным для многих компаний, стремящихся получить доступ к новым источникам финансирования.

5. Делистинг компаний

Несмотря на приток новых игроков, некоторые компании покинули Московскую биржу. В их числе оказались Глобалтранс, Полиметалл и Детский мир.

6. Отмена дивидендов Газпрома

Правительство Российской Федерации выпустило директиву, согласно которой выплата дивидендов Газпромом за 2023 год была отменена из-за высокой долговой нагрузки. Это решение вызвало падение стоимости акций компании на 18,5% за несколько торговых сессий. Вопрос о выплате дивидендов за 2024 год остаётся открытым, хотя финансовые результаты компании показывают улучшение ситуации.

7. Обмен заблокированными активами

В 2024 году в рамках Указа №844 прошло два раунда обмена заблокированными активами. Первый этап, стартовавший 25 марта и завершившийся 12 августа, привлек более 700 тысяч частных инвесторов. Инвестпалате удалось продать иностранным инвесторам активы на сумму 8,1 млрд рублей. Второй этап, проходивший с 3 сентября по 12 октября, позволил нерезидентам выкупить у российских инвесторов ценные бумаги на 2,54 млрд рублей. В настоящее время рассматривается возможность проведения третьего этапа обмена.

8. Редомициляция

В этом году продолжилась тенденция редомициляции компаний в Россию, что подразумевает перерегистрацию компании из одной страны в другую. В 2024 году процесс перерегистрации завершили такие компании, как Т-Технологии (ТКС Холдинг), Яндекс, Fix Price, ВК (ранее VK) и Мать и дитя. В следующем году ожидается переезд X5 Group, OZON и ЦИАН.

9. Ралли золота

Одной из лучших стратегий 2024 года стала покупка золота. С начала года котировки драгоценного металла увеличились более чем на 35%, что не наблюдалось с 2008 года. На международных рынках цена на золото превышала $2800 за тройскую унцию. Рост цен поддерживался напряженной геополитической обстановкой, высокой инфляцией в крупнейших экономиках мира и переходом центральных банков к смягчению денежно-кредитной политики.

10. «Танцы» рубля

Валютные трейдеры имели хорошие возможности для заработка в 2024 году. Летом рубль укрепился к доллару до 81,5 рубля по фьючерсу и до 11,75 к юаню. Это ралли было вызвано проблемами с импортом, что привело к накоплению валюты в стране. Однако после разрешения ситуации иностранные валюты начали восстанавливаться, что привело к резкому росту, превышающему 36% по отношению к доллару и 40% к юаню.