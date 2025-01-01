В Иркутской области в новогоднюю ночь родился 21 ребенок

В новогоднюю ночь в Иркутской области появился на свет 21 малыш: 12 мальчиков и 9 девочек. Самым первым был мальчик-иркутянин, роды приняли в перинатальном центре Иркутской областной клинической больницы.

Как сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в социальных сетях, в областном перинатальном центре в ночь на 1 января родилось 6 мальчиков и 4 девочки, в Иркутском городском перинатальном центре – по одному ребенку обеих полов. По два мальчика и одной девочке родились в Ангарске и в медсанчасти ИАПО в Иркутске-2. Один мальчик – в Братске и по одной девочке – в Жигалово и Киренске.

Игорь Кобзев поздравил всех молодых матерей с этим радостным событием и пожелал детям здоровья и счастья.