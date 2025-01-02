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Т-Банк завершил интеграцию Росбанка

Материнская компания Т-Банка и Росбанка, «Т-Технологии» (бывшая «ТКС Холдинг»), объявила о завершении процесса присоединения Росбанка к Т-Банку. Согласно сообщению компании, Росбанк стал филиалом Т-Банка. Информация о прекращении самостоятельной деятельности Росбанка была внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 1 января, передает «Интерфакс».

Ранее «ТКС Холдинг» заявлял о планах завершить интеграцию Росбанка путем его присоединения к Т-Банку в качестве филиала. На 1 июля активы Росбанка составляли 2,11 трлн рублей, а активы Т-Банка – 2,76 трлн рублей. Ожидается, что объединение позволит высвободить около 50 млрд рублей капитала, которые планируется направить на развитие наиболее перспективных направлений бизнеса. 


/ Сибирское Информационное Агентство /


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