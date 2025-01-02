В Иркутской области за пять лет приведено в нормативное состояние 1,5 тысячи километров дорог

С 2020 по 2024 год в Иркутской области было приведено в нормативное состояние более 1,5 тысячи километров автомобильных дорог. Из них 1,2 тысячи километров — это дороги регионального и межмуниципального значения, а более 300 километров — дороги местного значения в крупных городах региона.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что за пять лет в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» было проведено работ на сумму 52 миллиарда рублей.

– Это позволило реализовывать крупные многолетние проекты по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, которые требовали значительной поддержки из федерального бюджета. Это позволило значительно улучшить состояние дорог региона, увеличить комфорт и безопасность для местных жителей и для туристов, – сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Среди крупных завершенных объектов — капитальный ремонт автодороги Иркутск – Большое Голоустное протяженностью 114 км, начатый в 2017 году и завершенный за шесть лет стоимостью 3,5 млрд рублей. В Киренском районе была построена дорога Киренск – Казачинское протяженностью 132 километра, ранее бывшая лесной грунтовой, теперь в гравийном исполнении, с затратами более 3 млрд руб.

По туристическим направлениям в нормативное состояние привели автодорогу Иркутск – Листвянка, отремонтировав около 30 километров. Также начат ремонт дороги на острове Ольхон, с планируемым завершением ремонта трех участков протяженностью 12 километров и началом капитального ремонта участка длиной 29,6 километра.

В регионе также отремонтировано 17 мостов, включая крупный объект через реку Куту в Усть-Куте, разрушенный ледоходом в 2013 году. Реконструкция моста, стоимостью 641,8 млн рублей, создала железобетонный объект, улучшив транспортное сообщение для местных жителей.

В крупных городах работы проводились на дорогах с высокой интенсивностью движения, ведущих к социально значимым объектам. Иркутск получил 6 млрд рублей на дорожную деятельность, приведя в нормативное состояние 126,1 км дорог. Одним из крупных объектов стала реконструкция путепровода на улице Джамбула, начатая в 2019 году, стоимостью 1,4 млрд рублей.

В Ангарске отремонтировано 71,5 км дорог, в Усолье-Сибирском — 35,7 км, в Шелехове — 18,1 км, в Братске — 34,2 км, в Черемхово — 22,8 км. На эти работы из областного бюджета выделено 7,3 млрд рублей. Сложным объектом стала реконструкция улицы Орловских Комсомольцев в Шелехове, а также капитальный ремонт Комсомольского проспекта в Усолье-Сибирском протяженностью 2,1 км.