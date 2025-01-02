Размер налоговых вычетов для семей с детьми удвоен с 1 января

С 1 января 2025 года в России увеличены размеры ежемесячных налоговых вычетов для семей с детьми. Теперь родители могут получать двойной налоговый вычет за второго и последующих детей, при этом максимальный доход, до достижения которого предоставляется льгота, повышен до 450 тысяч рублей. Эти изменения начали действовать уже с начала текущего года.

Так, сумма налогового вычета на второго ребенка теперь составит 2800 рублей ежемесячно, а на третьего и каждого следующего — 6000 рублей. Размер вычета на первого ребенка остается прежним — 1400 рублей в месяц.

Также в новом году в рамках программы материнского капитала выплаты на первого ребенка вырастут на 46 тысяч рублей, а на второго — на 61 тысячу рублей. По прогнозам Министерства труда, более миллиона российских семей воспользуются правом на получение материнского капитала.