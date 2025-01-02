Социальную выплату вместо земли в 2024 году получили 427 многодетных семей Иркутской области

В 2024 году правительство Иркутской области продолжило программу предоставления социальных выплат многодетным семьям взамен выделения земельного участка. Всего 427 семей получили такую помощь на общую сумму 126,8 миллионов рублей.

Эта мера поддержки была внедрена в 2021 году. Воспользоваться ею могут те многодетные семьи, которые находятся на учёте для получения земельного участка не менее одного года. С 2024 года размер выплаты составляет 300 тысяч рублей.

Глава региона Игорь Кобзев подчеркнул, что за последние четыре года этой программой воспользовалось 1829 многодетных семей. Он также добавил, что обязательства по поддержке таких семей будут выполняться и дальше, для чего в региональном бюджете заложено 126,99 миллионов рублей.

Как рассказали в министерстве имущественных отношений Иркутской области, в 2024 году 255 семей направили социальную выплату на погашение долга по ипотеке, 126 семей купили земельный участок, 46 семьи приобрели жилые помещения или построили дома.



– Продолжена работа по предоставлению многодетным семьям земельных участков. На территории Иркутской области предоставлены в собственность бесплатно земельные участки 429 многодетным семьям, из них 92 земельных участка предоставило Правительство Иркутской области, – добавила министр имущественных отношений Марина Быргазова.

Напомним, на федеральном уровне также действуют разные меры поддержки. Так, в России с 1 января 2025 года материнский капитал на первого ребенка увеличен до 677 тыс. руб., на второго ребенка — до 894 тыс. руб., если семья не получала поддержку на первого. Программа маткапитала действует в России с 2007 года. Изначально выплаты получали семьи, в которых родился или был усыновлен второй ребенок. С 2020 года маткапитал стали выдавать при рождении первого ребенка.