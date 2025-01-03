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Автобус с российскими туристами попал в аварию в Таиланде

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В Таиланде произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, перевозившего российских туристов. Как сообщает РБК со ссылкой на местное издание Maticho, инцидент произошел в районе Банг Ламунг провинции Чонбури, неподалеку от популярного курорта Паттайя.

На борту автобуса находилось от 37 до 42 россиян, следовавших в сторону Паттайи. В результате аварии пострадали около 30 человек, часть из которых была госпитализирована. Предварительно известно, что причиной происшествия стало то, что 74-летний водитель потерял контроль над транспортным средством и врезался в ограждение пункта взимания платы. По пути следования автобус также столкнулся с внедорожником Toyota Fortuner.

Местная полиция приступила к расследованию обстоятельств произошедшего.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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