Минимальный необлагаемый налогом доход по вкладам в 2025 году составит 210 тысяч рублей

В следующем году российские граждане снова столкнутся с необходимостью уплаты налога на доходы по банковским вкладам. Однако проценты, составляющие не более 210 тысяч рублей, освобождены от налогообложения. Этот показатель установлен исходя из ключевой ставки Центрального банка на уровне 21%, актуальной на 1 января 2025 года, подсчитали аналитики «РБК Инвестиции».

Для определения максимального размера процентного дохода по вкладам, который не облагается налогом, используется формула, закреплённая в статье 214.2 Налогового кодекса. Она предполагает умножение наибольшей ключевой ставки Центробанка, действовавшей на начало каждого месяца года, на сумму в 1 миллион рублей.

– Поскольку на 1 января 2025 года ключевая ставка составляет 21% годовых, то гарантированная сумма освобождения от налогов для вкладчиков по итогам года равна 210 тысячам рублей (21% от 1 миллиона). Если в течение года эта ставка останется неизменной или снизится, то именно 210 тысяч рублей станут окончательной суммой, свободной от налогообложения. Если же ставка повысится, то лимит будет пересмотрен в сторону увеличения, – поясняют аналитики.

Любые доходы по процентам свыше установленного порога в 2025 году будут облагаться налогом по ставкам 13% или 15%, в зависимости от общего дохода налогоплательщика за год.

Подавляющее большинство (95,9%) физических лиц держат на сберегательных счетах менее 1 млн рублей. Тех, у кого в банках накопления составляют от 1 млн до 1,4 млн рублей, — 1,6%, количество вкладчиков с капиталом от 1,4 млн до 3 млн рублей — 1,7%, от 3 млн до 10 млн рублей — 0,6%, свыше 10 млн рублей — 0,1%.

Минфин ожидает в 2025 году поступления в федеральный бюджет от налога на процентные доходы по вкладам в размере 251,49 млрд рублей , это более чем в два раза больше, чем было запланировано в 2024 году.