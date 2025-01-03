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Автомобили на 300 млн рублей приобретут для медучреждений Иркутской области

Автопарк медицинских учреждений продолжат пополнять в Иркутской области в 2025 году. Запланирована покупка 51 единицы транспорта, рассказали в пресс-службе правительства Приангарья.

Автомобили скорой медицинской помощи класса В обойдутся в 300 млн рублей – деньги выделят из регионального бюджета. Транспорт распределят по 36 медицинским организациям.

По предварительным данным, восемь автомобилей предусмотрено для Иркутской станции скорой медицинской помощи, четыре – для Братской станции скорой медицинской помощи, три – для Ангарской городской больницы, по две –для Тайшетской районной больницы и Черемховской городской больницы №1, еще по одной машине направят в другие медучреждения региона.

Каждый автомобиль оснащен всем необходимым в соответствии с порядками и стандартами оказания помощи: в скорых имеются дефибрилляторы, электрокардиографы, кислородные ингаляторы, экспресс-измерители концентрации глюкозы в крови, тележки-каталки, носилки, реанимационные наборы.

Сегодня автопарк отделений и станций скорой медицинской помощи Иркутской области насчитывает свыше 400 автомобилей.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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