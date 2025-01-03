Рост зарплат на 30% ожидается в 2025 году у работников логистической отрасли в Приангарье

В Иркутской области в 2025 году продолжится рост заработных плат у работников логистической отрасли. Аналогичная ситуация наблюдалась в 2024-м. Об этом в интервью SIA.RU рассказал основатель холдинга «Сервико» Виктор Захаров.

«Я не ожидаю больших прибылей в 2025 году, потому что рост зарплат продолжится – думаю, еще процентов на 30. Будет расти инфляция. Вырастут налоги. Мы прекрасно понимаем, что нужны деньги на ведение специальной военной операции, но важно, чтобы нам об этом говорили честно. И чтобы, когда политическая ситуация нормализуется, налоги и ставки вернулись на прежний уровень», – отметил собеседник агентства.

Он также добавил, что в прошлом году заработная плата рабочих была поднята на фоне дефицита кадров: отрасли не хватает представителей рабочих профессий – водителей, слесарей, механиков, сварщиков.

Подробности – в нашем интервью.