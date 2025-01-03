Ограничение потребления электроэнергии ввели в Нижнеудинском районе

Потребление электричества ограничили в одном из сел в Нижнеудинском районе. Данные меры связаны с аварийной ситуацией, рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, докладывая об оперативной обстановке.

«Продолжаем держать на контроле ситуацию в селе Алыгджер Нижнеудинского района, где введено ограничение потребления электроэнергии из-за неисправности основного дизельного генератора. Сейчас там работает резервный дизельный генератор. Неисправное оборудование прибыло на диагностику и ремонт в Братск», – прокомментировал глава региона.

Он также пояснил, что при аварийных отключениях электроэнергии в регионе специалисты будут стараться устранить неполадки в кратчайшие сроки.