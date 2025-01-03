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Новогодний Иркутск сфотографировали из Космоса

Российский космонавт Иван Вагнер, будучи на МКС, запечатлел в новогоднюю ночь несколько городов страны, отмечающих праздник. На снимки попал и Иркутск.

 

«Ночью старался встретить Новый Год вместе с Вами. На каждом витке, проходящем над Россией, я снимал наши города. Итого почти вся новогодняя Россия уместилась на 6 витках. Неплохой получился Новогодний Марафон с фотоаппаратом в руках», – отметил на своей странице ВК Вагнер.

На фото попали Красноярск, Горно-Алтайск, Улан-Удэ, Чита, Омск, Новосибирск, Абакан, Кызыл, Владивосток, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский и другие населенные пункты страны.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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