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Двое мужчин провалились под лед Байкала при катании на коньках

После катания на коньках по поверхности озера Байкал под лед ушли двое мужчин. Инцидент случился в проливе Ольхонские Ворота, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Известно, что люди катались в 400 метрах от берега. 62-летнему мужчине помогли выбраться очевидцы, проезжавшие на судне на воздушной подушке. Еще один мужчина утонул.

«Спасатели Байкальского ПСО МЧС России на вездеходе обследовали место трагедии при помощи подводной камеры. Тело 70-летнего мужчины не обнаружено. Глубина в месте провала – 40 метров, толщина льда – 5 сантиметров», – пояснили в ведомстве.

В МЧС напомнили, что не только выезд, но и выход на лед является опасным: это можно делать только в специально оборудованных для данных целей местах. Кроме того, в настоящее время на Байкале наблюдается период лишь становления льда, который пока довольно тонкий.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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