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Доходы Иркутской области за пять лет выросли почти в два раза

В Иркутской области зафиксировали рост собственных доходов, а также финансовой помощи муниципалитетам. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

«Собственные доходы консолидированного бюджета Иркутской области за пять последних лет увеличились более чем в 1,7 раза. Это позволило обеспечить планирование расходов на выполнение установленных полномочий субъекта в необходимом объеме, а также увеличить объем инвестиций в социальную и инженерную инфраструктуру», – говорится в сообщении.

В 1,7 раза вырос и объем финансовой помощи муниципалитетам. В 2025 году на эти цели будет направлено порядка 37% от общего объема расходов бюджета – 118 млрд рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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