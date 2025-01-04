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Неизвестный сообщил о минировании театрально-концертного центра в Братске

Сегодня неизвестный мужчина сообщил о минировании театрально-концертного центра «Братск-Арт» в городе Братске Иркутской области. После получения информации началась проверка, сообщил мэр Александр Дубровин.

Глава города пояснил, что после поступления этой информации было эвакуировано 665 человек, в том числе 395 детей, находившихся в здании. Более 20 специалистов обследовали здание. Привлекалось восемь единиц техники. Во время инспекции было установлено, что сообщение является ложным.

Из-за инцидента перенесли и отменили несколько спектаклей, которые должны были состояться в театрально-концертном центре. Часть из них состоялись после окончания проверки здания, остальные проведут в другие даты.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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