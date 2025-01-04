Мужчину госпитализировали с обморожением после катания на коньках по Байкалу

В Иркутской области госпитализировали мужчину после катания на коньках по замерзшей поверхности озера Байкал. Он провалился под лед и получил травмы, рассказал губернатор Игорь Кобзев, докладывая об оперативной обстановке.

«Пострадавшему 62 года, он госпитализирован в Ольхонскую районную больницу с обморожением пальцев правой руки средней степени тяжести», – пояснил глава региона.

Напомним, двое мужчин накануне отправились кататься на коньках по Байкалу. Поскольку лед озера лишь формируется и является некрепким, люди провалились. Один из них утонул: глубина в месте провала составляет 40 метров, тело пока не удалось найти.