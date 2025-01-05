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Иркутский район частично остался без света

Сегодня в 11:22 произошло аварийное отключение электроэнергии в нескольких селах Иркутского района. В настоящее время специалисты работают над устранением проблемы, рассказали в пресс-службе ИЭСК.

В селе Мамоны без света осталась часть домов на улицах Береговая, Горная, Достопримечательная, Мира, Молодежная, Нагорный, Новая, Озерная, Ольховая, 1-й Кленовый, Полевой, Почтовый, Спортивный, Черемуховый, Полевая, Придорожная, Ракитная, Раминского, Рябиновая, Садовая, Спортивная, Счастливая, Цветочная, Центральная, Черемуховая, Чуприха, Юности и других. Аналогичная проблема зафиксирована в селе Максимовщина на улице Кузнечной.

Ориентировочное время восстановления электроснабжения – 15:00.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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