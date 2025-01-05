Тело утонувшего в Байкале конькобежца нашли на глубине 38 метров

Завершены поиски тела мужчины, провалившегося под лед при катании на коньках и утонувшего в Байкале. Инцидент произошел в 400 метрах от берега, рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

«Специалисты Сахюртинского подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда обнаружили его в толще воды и подняли с глубины 38 метров. Пришлось задействовать глубоководную камеру», – пояснил глава региона.

Тело передано сотрудникам полиции.

Напомним, мужчина катался по льду не один – с ним был товарищ, которого очевидцы успели спасти. При провале под лед пострадавший получил обморожение и был госпитализирован.