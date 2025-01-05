Жилой дом подтопило в Братске из-за коммунальной аварии

Коммунальная авария произошла сегодня утром в городе Братске Иркутской области, в результате чего без холодной воды частично остались жители несколько улиц. Кроме того, зафиксировано подтопление жилого дома и участков, рассказал мэр Александр Дубровин.

«Работы по устранению аварийной ситуации в Правобережном районе продолжаются. Выехал на место, сам проверил, как работают специалисты. Встретился с жителями, прошел и посмотрел, как зашла вода в погреб в одном из домов. Откачку воды производят с территорий участков», – рассказал глава города.

Непосредственно место аварии зафиксировано на водоводе по улице Вокзальной. Из-за утечки без холодной воды частично остались жители улиц Гайнулина, Байкальская, а также Коммунальных и Черемховских переулков.

В настоящее время ведутся земляные работы, организован подвоз питьевой воды людям.