Эксперт: Нереальные условия ипотеки оставляют жителей Иркутска в арендном жилье

Многие жители Иркутска продолжают активно снимать жилье, а не приобретать его. Это связано с текущими ипотечными условиями, рассказал SIA.RU Виктор Захаров, основатель компании «Сервико», которая в 2022 году в столице Приангарья ввела в эксплуатацию доходный дом «ВЭЛКО».

«Нереальные условия ипотеки оставляют людей в арендном жилье», – пояснил он и добавил, что сегодня все 154 квартиры в клубном доме заняты. Очередь на заселение – с ожиданием два-три месяца.

Также предприниматель отметил, что в городе пользовалось бы спросом арендное жилье для иностранцев.

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