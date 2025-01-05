Охрану водоемов усилят в Иркутской области после трагедии с конькобежцем на Байкале

В Иркутской области усилят охрану водных объектов. Такое решение принято после трагедии с конькобежцем, утонувшим во время катания по тонкому льду в Байкале, рассказал губернатор Игорь Кобзев, докладывая об оперативной обстановке.

«Поручил усилить работу на водных объектах. Вчерашнее происшествие показало, что несоблюдение требований безопасности на льду приводит к трагическим последствиям. В Ольхонском, Иркутском и Шелеховском районах в местах массового отдыха и несанкционированных ледовых переходов и переправ поручил выставить дежурные посты», – отметил Кобзев.

Также специалисты активизируют работу по проведению профилактических бесед.