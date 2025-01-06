В Китае зафиксировали вспышку метапневмовируса

Растет число случаев заболевания среди детей.

Управление по контролю и профилактике заболеваний Китая заявило о вспышке метапневмовируса человека в стране. Анализ респираторных проб, проведенных в китайских больницах с 23 по 29 декабря, показал активное распространение острых респираторных инфекций, таких как грипп, метапневмовирус и риновирус.



Заболеваемость метапневмовирусной инфекцией особенно возросла среди детей младше 14 лет, причем в северных провинциях этот рост наиболее заметен.

Врачи предупреждают, что данная инфекция поражает верхние и нижние дыхательные пути, проявляясь симптомами ОРЗ – насморк, кашель и лихорадка. У детей и людей со слабым иммунитетом она может привести к развитию бронхита.